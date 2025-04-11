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Черчесов сопоставил Месси и Роналду

Сегодня, 13:16

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы блиц-опроса. В частности он сравнил форвардов Лионеля Месси из «Интер Майами» и Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Хиляля».

– Овечкин или Дзюба?

– Прекращаем разговор. [Улыбается].

– «Спартак» или «Зенит»?

«Спартак». В этом сезоне он лучше.

– Месси или Роналду?

– Отвечу как тренер. Если команде нужна серьезность, то Роналду. Если необходимо чуть-чуть разбавить серьезных, то Месси. Если говорить про талант, то Месси. Но у него талант футболиста, а у Роналду талант пахать. Еще не известно, что лучше.

«Легия» или «Ференцварош»?

– Такой же ответ, как на Дзюбу и Овечкина. [Улыбается].

  • Нападающий «Акрона» Артем Дзюба побил в этом году рекорды по числу голов за сборную России и числу голов среди российских футболистов. Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
  • «Спартак» и «Зенит» набрали по 47 очков в нынешнем сезоне РПЛ после 23 туров. Они находятся на 2-м и 3-м местах. Москвичи опережают петербуржцев в таблице по результатам личных встреч.
  • В качестве тренера Черчесов выиграл титулы чемпиона и обладателя Кубка Польши с «Легией», чемпиона (дважды) и обладателя Кубка Венгрии с «Ференцварошем».

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Источник: «РБ Спорт»
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Акрон Аль-Наср Интер Майами Легия Ференцварош Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану Черчесов Станислав
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