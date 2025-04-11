Черчесов сопоставил Месси и Роналду

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы блиц-опроса. В частности он сравнил форвардов Лионеля Месси из «Интер Майами» и Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Хиляля».

– Овечкин или Дзюба?

– Прекращаем разговор. [Улыбается].

– «Спартак» или «Зенит»?

– «Спартак». В этом сезоне он лучше.

– Месси или Роналду?

– Отвечу как тренер. Если команде нужна серьезность, то Роналду. Если необходимо чуть-чуть разбавить серьезных, то Месси. Если говорить про талант, то Месси. Но у него талант футболиста, а у Роналду талант пахать. Еще не известно, что лучше.

– «Легия» или «Ференцварош»?

– Такой же ответ, как на Дзюбу и Овечкина. [Улыбается].