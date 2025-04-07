В «Ростове» отреагировали на судейство матча со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу судей в домашнем матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

– Будете ли обращаться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»?

– Неоднократно говорил, что сразу после игры очень тяжело давать оценки, потому что состояние эмоциональное. Надо пересмотреть эпизоды матча, все отметить, а ребята примут решение.

– Нельзя говорить, что арбитр испортил игру удалением?

– Первый тайм был равным, возможности забить были у обеих команд. «Спартак» – хорошая команда. Но сейчас, пока мы не изучили эпизоды матча, говорить что‑то будет неправильно.

– Голенков мог забить при счете 0:0, когда «Ростов» был в меньшинстве. Ключевой момент?

– Обидно, могли выйти вперед в счете. И Мохебби тоже мог отличиться в первом тайме, и после перерыва были моменты. Неизвестно, каким бы был результат, но это футбол, так получилось.