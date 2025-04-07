В «Ростове» отреагировали на судейство матча со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу судей в домашнем матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
– Будете ли обращаться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»?
– Неоднократно говорил, что сразу после игры очень тяжело давать оценки, потому что состояние эмоциональное. Надо пересмотреть эпизоды матча, все отметить, а ребята примут решение.
– Нельзя говорить, что арбитр испортил игру удалением?
– Первый тайм был равным, возможности забить были у обеих команд. «Спартак» – хорошая команда. Но сейчас, пока мы не изучили эпизоды матча, говорить что‑то будет неправильно.
– Голенков мог забить при счете 0:0, когда «Ростов» был в меньшинстве. Ключевой момент?
– Обидно, могли выйти вперед в счете. И Мохебби тоже мог отличиться в первом тайме, и после перерыва были моменты. Неизвестно, каким бы был результат, но это футбол, так получилось.
- В конце первого тайма с поля был удален полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин за нарушение на хавбеке красно-белых Маркиньосе.
- Голы у «Спартака» забили Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68-я) и Эсекьель Барко (88-я).