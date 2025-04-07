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  • Червиченко – о судействе матча «Ростов» – «Спартак»: «Очередной судья убивает команду»

Червиченко – о судействе матча «Ростов» – «Спартак»: «Очередной судья убивает команду»

Сегодня, 10:31
33

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе рефери в игре 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми. Москвичи одержали победу со счетом 3:0.

– Как оцените игру «Спартака»?

Оценивать игру можно тогда, когда она идет на равных правилах. А когда очередной судья убивает команду, это сложно сделать. Москалeв удалил игрока «Ростова» на целый тайм. О какой игре тут можно говорить? «Спартак» и так хорош, так ему еще и такой подарок делают.

Все уже пишут, что там было не удаление, а желтая карточка. Ну раз ты задаешь такой тон, то должен показать в первом тайме карточку Умярову, Литвинову за удар Комличенко. А во втором выгнать Солари, когда тот пихнул Мелeхина в спину. Но этого не происходит.

Все видят, что ростовские игроки валяются, держатся за голову, их бьют локтями, чем угодно, и даже желтых карточек за это нет. Так что надо не об игре говорить. До удаления игра была равная. «Ростов» где-то был дальше получше. А после удаления все пошло в одну калитку.

– На ваш взгляд, удаления не было? Вы ведь наверняка пересматривали эпизод.

– Это чистая желтая карточка. Но точно не красная. Сутормин играет в мяч, ноги внизу, идет стык.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей
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Комментарии (33)
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andr45
1744012493
ЧЕРВИЧЕНКО «Все уже пишут, что там было не удаление!» Диагноз Маркиньоса: контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени» ЛОВЧЕВ «Ну это что такое? Ему [Сутормин ]вообще нужно запретить играть в футбол» КЕЧИНОВ «Этот фол был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса.»
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Иннокентий-Смоктуновский-
1744012686
Вот честно, я не верю, что человек настолько может долбиться в глаза, чтобы не видеть разницу в игре в мяч или в ногу. Этот жирный понял: чем больше в его высказываниях говн@ тем больше в комментариях вони, обсуждения и т. д., а значит, тем больше журналисты будут брать у него интервью, так как журналистам тоже нужны те, кого больше будут обсуждать. Этот жирдяй всегда всё это учитывает, прежде чем открыть свою помойку. 
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ivany4
1744013452
Очередное говнецо за газпремовские бабки пытается замутить скандал!)) Поразительно, что уже большинство адекватных болельщиков сбг в открытую посылают миллера и его банду. Но из правил всегда существуют исключения. Это местные голубые дешевки, подхватывающие любую грязь в адрес нормальных клубов. Да еще те сми которые сами живут в грязи и зарабатывают на разжигании срача между болельщиками, вместо того что бы освещать футбол и разъяснять спорные моменты с учетом футбольных правил.
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FWSPM
1744013659
что б он еще сказал)) очередной никчемный высер
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subbotaspartak
1744013771
Жалко судьям тебя не осудить... Пользуешься, сЯка, своей безнаказанностью.
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fakeid
1744013932
позор свинохвостым! работают с судьями, не покладая рыл!
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...уефан
1744014012
...Червячный потрох сучий, До чего же он вонючий!...
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andr45
1744014151
КЕЧИНОВ «Этот фол был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса.» Вообще поведение ростовских хулиганов, по непонятной причине считающих себя футболистами, было весьма истеричным. Вероятно, понимая, что денежки, которые им посулил «Газпром», уплывают, они в истерике ринулись во все тяжкие, используя провокации, подлые удары исподтишка и бесконечно симулируя.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1744014173
Тащат, тащат хряков в каждом туре по взрослому. Единственная команда, кому не ставили пенальти это Спартак.
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Asbjorn
1744014553
Фол в центре поля, нога прямая,даже попытки убрать ногу не было, не понимаю о какой желтой карточке может идти речь? Чистое удаление
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