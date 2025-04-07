Червиченко – о судействе матча «Ростов» – «Спартак»: «Очередной судья убивает команду»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе рефери в игре 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми. Москвичи одержали победу со счетом 3:0.

– Как оцените игру «Спартака»?

– Оценивать игру можно тогда, когда она идет на равных правилах. А когда очередной судья убивает команду, это сложно сделать. Москалeв удалил игрока «Ростова» на целый тайм. О какой игре тут можно говорить? «Спартак» и так хорош, так ему еще и такой подарок делают.

Все уже пишут, что там было не удаление, а желтая карточка. Ну раз ты задаешь такой тон, то должен показать в первом тайме карточку Умярову, Литвинову за удар Комличенко. А во втором выгнать Солари, когда тот пихнул Мелeхина в спину. Но этого не происходит.

Все видят, что ростовские игроки валяются, держатся за голову, их бьют локтями, чем угодно, и даже желтых карточек за это нет. Так что надо не об игре говорить. До удаления игра была равная. «Ростов» где-то был дальше получше. А после удаления все пошло в одну калитку.

– На ваш взгляд, удаления не было? Вы ведь наверняка пересматривали эпизод.

– Это чистая желтая карточка. Но точно не красная. Сутормин играет в мяч, ноги внизу, идет стык.