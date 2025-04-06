Тренер «Ростова» прокомментировал разгром от «Спартака»

Джонатан Альба, главный тренер «Ростова», высказался после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«В первом тайме у обеих команд были моменты, которые можно было реализовать. Во втором ситуация сильно изменилась, было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели.

Не думаю, что была конкретная минута, когда у нас вспыхнули эмоции. Мы подходили к матчу с уже довольно «поднятыми» эмоциями.

Сейчас рано что‑то говорить по поводу Мохаммада Мохеби. Нужно сделать снимки и уже на холодную голову оценить его состояние», – сказал Альба.