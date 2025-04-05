В воскресенье, 6 апреля, в 15:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура между «Арсеналом» и «Соколом». Встреча пройдет в Туле.

«Арсенал»

10-е место в турнирной таблице, 33 очка. Статистика: 6 побед, 15 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: 19:19 (0). Последние три игры:

«Сокол»

17-е место, 22 очка. Статистика: 4 победы, 10 ничьих, 12 поражений. Разница мячей: 15:33 (-18). Последние три матча:

Личные встречи

Последние три очные встречи команд:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Сокол»

Обе команды испытывают трудности в атаке. «Арсенал» лучше организован в обороне и надежно играет дома. «Сокол» борется за выживание, но тяжело набирает очки в гостях. Потенциал для ничейного исхода присутствует, однако с учетом мотивации хозяев и разницы в классе.

Наш прогноз – Арсенал не проиграет (1Х) – коэффициент 1.07.

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