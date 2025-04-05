В воскресенье, 6 апреля, в 15:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура между «Арсеналом» и «Соколом». Встреча пройдет в Туле.
«Арсенал»
10-е место в турнирной таблице, 33 очка. Статистика: 6 побед, 15 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: 19:19 (0). Последние три игры:
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30.03.25: «Арсенал» – «Торпедо» 0:1;
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24.03.25: «Урал» – «Арсенал» 0:0;
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17.03.25: «Арсенал» – «Чайка» 0:0
«Сокол»
17-е место, 22 очка. Статистика: 4 победы, 10 ничьих, 12 поражений. Разница мячей: 15:33 (-18). Последние три матча:
Личные встречи
Последние три очные встречи команд:
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02.11.24: «Сокол» – «Арсенал» 1:0;
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13.11.23: «Сокол» – «Арсенал» 0:3;
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08.10.23: «Арсенал» – «Сокол» 3:0.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Сокол»
Обе команды испытывают трудности в атаке. «Арсенал» лучше организован в обороне и надежно играет дома. «Сокол» борется за выживание, но тяжело набирает очки в гостях. Потенциал для ничейного исхода присутствует, однако с учетом мотивации хозяев и разницы в классе.
Наш прогноз – Арсенал не проиграет (1Х) – коэффициент 1.07.
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