В воскресенье, 6 апреля, в 08:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Балтикой». Игра пройдет в Хабаровске.

«СКА-Хабаровск»

Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 41 очко после 26 матчей. Статистика: 11 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Разница мячей: +1 (32 забито, 31 пропущено). Последние три матча:

«Балтика»

«Балтика» лидирует в таблице с 56 очками после 26 игр. Статистика: 16 побед, 8 ничьих, 2 поражения. Разница мячей: +27 (40 забито, 13 пропущено). Последние три матча:

Личные встречи

Последние 3 очные встречи команд:

03.11.24: «Балтика» – «СКА-Хабаровск» 2:0;

02.07.24 «СКА-Хабаровск» – «Балтика» 0:1;

06.03.23: «Балтика» – «СКА-Хабаровск» 2:0.

«Балтика» выигрывала у хабаровчан трижды подряд, не пропуская ни одного мяча.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Балтика»

Хабаровчане хорошо играют дома, но «Балтика» находится в отличной форме и борется за прямую путeвку в РПЛ. Команда мощно действует в атаке и почти не допускает ошибок в обороне.

Наш прогноз – победа «Балтики» или ничья (Х2) – коэффициент 1.38.

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