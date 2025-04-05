В воскресенье, 6 апреля, в 08:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Балтикой». Игра пройдет в Хабаровске.
«СКА-Хабаровск»
Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 41 очко после 26 матчей. Статистика: 11 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Разница мячей: +1 (32 забито, 31 пропущено). Последние три матча:
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30.03.25: «Тюмень» – СКА-Хабаровск 0:1;
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23.03.25: СКА-Хабаровск – «Ротор» 1:0;
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16.03.25: СКА-Хабаровск – ПФК «Сочи» 0:1.
«Балтика»
«Балтика» лидирует в таблице с 56 очками после 26 игр. Статистика: 16 побед, 8 ничьих, 2 поражения. Разница мячей: +27 (40 забито, 13 пропущено). Последние три матча:
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30.03.25: «Балтика» – «Чайка» 4:0;
-
23.03.25: «Уфа» – «Балтика» 0:6;
-
16.03.25: «Тюмень» – «Балтика» 0:1.
Личные встречи
Последние 3 очные встречи команд:
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03.11.24: «Балтика» – «СКА-Хабаровск» 2:0;
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02.07.24 «СКА-Хабаровск» – «Балтика» 0:1;
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06.03.23: «Балтика» – «СКА-Хабаровск» 2:0.
«Балтика» выигрывала у хабаровчан трижды подряд, не пропуская ни одного мяча.
Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Балтика»
Хабаровчане хорошо играют дома, но «Балтика» находится в отличной форме и борется за прямую путeвку в РПЛ. Команда мощно действует в атаке и почти не допускает ошибок в обороне.
Наш прогноз – победа «Балтики» или ничья (Х2) – коэффициент 1.38.
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