Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Ростов». Игра состоится 31 марта, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Бокоев, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Бакаев, Дзюба, Данилин.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Мохеби, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Хонатан Альба

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