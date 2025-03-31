Тренер «Ростова» Альба высказался о победе над «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги выигранного матча с «Акроном».

Команды завершали 22-й тур РПЛ.

Ростовчане победили со счетом 3:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– За счет чего удалось переломить ход игры?

– Первые 10–15 минут у нас был, можно сказать, минус один игрок, мы занимались Комличенко, пытались остановить кровь.

С его появлением игра в первом тайме чуть исправилась. В перерыве мы внесли коррективы, особенно по части защиты, и во втором тайме играли гораздо‑гораздо лучше.

Наша задача на сезон – набирать как можно больше очков во всех турнирах, где мы участвуем. Задача прежняя – выигрывать каждый следующий матч.