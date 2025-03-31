Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» от «Ростова»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги проигранного матча против «Ростова».
- Команды завершали 22-й тур РПЛ.
- Ростовчане победили со счетом 3:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– В первые 20 минут казалось, что игра наша. Нужно было повести в счете так, чтобы игра уже закончилась. Проблема в том, что свои моменты не забиваем, плюс очень дешевые голы пропускаем.
Люди дают плассера в штрафную, и то пенальти заработают, то гол с игры забьют. На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешевые голы не позволяют нам выигрывать.
Это еще Васюта [Александр Васютин] нас держал в игре. Сейчас «Акрон» играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятерку пропустить. На таком уровне это очень опасно.
– Но и реализация – тоже.
– И реализация – да. В концовке принимали неверные решения. Нужно быть хладнокровными и, самое главное, не жадными.