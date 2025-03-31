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Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» от «Ростова»

31 марта 2025, 23:11
2

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги проигранного матча против «Ростова».

  • Команды завершали 22-й тур РПЛ.
  • Ростовчане победили со счетом 3:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– В первые 20 минут казалось, что игра наша. Нужно было повести в счете так, чтобы игра уже закончилась. Проблема в том, что свои моменты не забиваем, плюс очень дешевые голы пропускаем.

Люди дают плассера в штрафную, и то пенальти заработают, то гол с игры забьют. На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешевые голы не позволяют нам выигрывать.

Это еще Васюта [Александр Васютин] нас держал в игре. Сейчас «Акрон» играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятерку пропустить. На таком уровне это очень опасно.

– Но и реализация – тоже.

– И реализация – да. В концовке принимали неверные решения. Нужно быть хладнокровными и, самое главное, не жадными.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Artemka444
1743479409
Дешевые голы, ну и у вас такие же дешевые!!!!
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crf575757
1743569940
Дзюба! Это ты "дешевка", а не голы в твои ворота Играть надо уметь и меньше дро..ь!
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