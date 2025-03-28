РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» со счетом 5:1 в стартовом матче 22-го тура РПЛ. Игра проходила в день машиниста.

В первом тайме самарцы забили четыре мяча. Отличились Доминик Ороз, Иван Сергеев, Иван Олейников и Гленн Бейл.

После перерыва Сергеев забил свой второй гол, оформив дубль. Утешительный гол «Локомотива» тоже был забит «Крыльями Советов» – Бейл отправил мяч в свои ворота.

Самарцы поднялись на 10-е место в РПЛ с 22 очками после 22 матчей. «Локомотив» идет 4-м с 40 баллами.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 5:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ороз, 2; 2:0 – Сергеев, 4; 3:0 – Олейников, 32; 4:0 – Бейл, 40; 5:0 – Сергеев, 49; 5:1 – Бейл, 62 (в свои ворота).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ