Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста

РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста

Сегодня, 20:25
42

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» со счетом 5:1 в стартовом матче 22-го тура РПЛ. Игра проходила в день машиниста.

В первом тайме самарцы забили четыре мяча. Отличились Доминик Ороз, Иван Сергеев, Иван Олейников и Гленн Бейл.

После перерыва Сергеев забил свой второй гол, оформив дубль. Утешительный гол «Локомотива» тоже был забит «Крыльями Советов» – Бейл отправил мяч в свои ворота.

Самарцы поднялись на 10-е место в РПЛ с 22 очками после 22 матчей. «Локомотив» идет 4-м с 40 баллами.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 5:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ороз, 2; 2:0 – Сергеев, 4; 3:0 – Олейников, 32; 4:0 – Бейл, 40; 5:0 – Сергеев, 49; 5:1 – Бейл, 62 (в свои ворота).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Осинькин прокомментировал разгром «Локомотива» 1
Губернатор Федорищев отреагировал на 5:1 «Крыльев»: «С днем машиниста, «Локомотив»!» 1
Игроки «Крыльев» расплакались после разгрома «Локомотива»: «Радость, что смогли не быть слабыми в этой жизни»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Рекомендуем
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1743185313
Наверное , все таки, договаривались на 2-1, и кто то не так что то понял.
Ответить
ySS
1743185454
Обычная картина при переоценке своих сил. Крылья с победой!
Ответить
CSKA57
1743185697
С Динамо вроде бы ничего так сыграли, а тут-то почему так получилось?
Ответить
vladik12
1743185737
Хуа "Локо" обзенитился.
Ответить
neveldomha
1743186114
Хрюлям приготовиться))))
Ответить
ScarlettOgusania
1743186593
по итогам данного матча можно, во-первых, поздравить КС с разгромом локо и во-вторых, поздравить бом.жей с удачным обменом Сергеева на дельфина с ух какой доплатой Спартаку за рост от клюва до ласт...)))
Ответить
FWSPM
1743186889
После всех поздравлений надо сказать что никакой сенсации нет локомотив пропустил в этом сезоне огромное количество мячей и не раз получал пятерку в свои ворота в том числе не так давно от Спартака. Паспортисты не тянут на дистанции доказано много раз.
Ответить
k611
1743187421
Неожиданный результат. Что то Локомотив в этом матче совсем рассыпался...
Ответить
Паровозов
1743188450
Такой позорной игры давно не припомню, и ведь ничего не предвещало беды. Сказать особо нечего.
Ответить
wlad wm--google
1743189319
Пелотки сдавали и даже особо не маскировались)))
Ответить
Главные новости
Осинькин прокомментировал разгром «Локомотива»
21:46
1
Губернатор Федорищев отреагировал на 5:1 «Крыльев»: «С днем машиниста, «Локомотив»!»
21:39
1
Игроки «Крыльев» расплакались после разгрома «Локомотива»: «Радость, что смогли не быть слабыми в этой жизни»
21:34
Галактионов прокомментировал 1:5 «Локо» от «Крыльев Советов»
21:25
1
ВидеоРечь Осинькина в раздевалке «Крыльев» после 5:1 с «Локо»
20:59
1
Реакция Генича на 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»
20:40
1
Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин
20:33
2
РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста
20:25
42
Дзюба оценил результаты «Локомотива»
19:56
2
Реакция Генича на высказывание Дзюбы
19:29
1
Все новости
Все новости
СпецпроектКто отдал больше – Батраков или Вендел? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
Обращение «Локо» к болельщикам после 1:5 от «Крыльев Советов»
21:20
1
Мелкадзе заявил перед матчем, что не пожалеет «Спартак»
21:14
3
ФотоНазван лучший игрок матча «Крылья» – «Локо» (5:1)
21:05
2
Тикнизян за 8 дней проиграл 3 матча с общим счетом 2:14
20:46
2
Реакция Генича на 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»
20:40
1
Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин
20:33
2
РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста
20:25
41
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
20:24
Дзюба оценил результаты «Локомотива»
19:56
2
Стало известно, кто может стать реальным руководителем «Ростова»
19:44
2
Реакция Генича на высказывание Дзюбы
19:29
1
Глава РПЛ назвал «очень спорным» гол Мартинса «Зениту»
19:00
36
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»
18:49
6
Стало известно решение «Ростова» по Амаралу
18:40
РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»
18:21
10
Семак двумя словами описал настроение в «Зените»
17:53
1
Комментатор и болельщик «Спартака» Шмурнов стал иноагентом
17:44
9
Бубнов переживает за «Факел» перед игрой с «Краснодаром»: «Дай бог, чтобы их не изнасиловали»
17:38
9
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
7
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 28 марта
17:22
2
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
34
Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным
17:01
1
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
6
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
7
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
7
В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий
16:17
10
У Черчесова появился вариант в РПЛ
16:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 