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  • «Задайте вопрос в РФС»: игрокам молодежной сборной России пришлось за свой счет добираться из Колумбии

«Задайте вопрос в РФС»: игрокам молодежной сборной России пришлось за свой счет добираться из Колумбии

Сегодня, 14:27
3

У молодежной сборной России возникли логистические трудности с дорогой из Колумбии.

  • Россияне провели в Колумбии 2 матча против местной молодежки.
  • Сначала Россия проиграла, потом зафиксирована ничья.
  • РПЛ возобновится сегодня.

«РФС отказался покупать застрявшим в Колумбии футболистам билеты через Европу. Игрокам предложили ждать следующий рейс через «дружественную страну». Двое игроков [Богдан Москвичев и Александр Дегтев] психанули и сами купили себе билет.

После того, как российская команда не смогла сесть на самолeт из-за овербукинга, несколько футболистов просили купить им билеты через Европу, но РФС отказался это делать. Официальная причина – Союз опасался отправлять игроков через Германию без наличия Шенгенских виз. Однако, по мнению источников, РФС просто не захотел тратить по 200 000 на билеты застрявшим игрокам. Хотя бы потому, что при транзите визы не нужны. Большинство футболистов остались ждать следующий день. Кроме Москвичева и Дегтева.

«Оренбург» просил РФС отпустить Москвичeва ещe после первой игры в Колумбии. Мол, мало ли что, а Богдан уже сыграл свой матч за сборную и очень нужен сейчас оренбургской команде. РФС отказал, сообщив, что Москвичeв нужен и сборной (правда, во втором матче Богдан на игру так и не вышел).

В итоге Богдан оказался одним из тех, кто застрял в аэропорту Кали из-за сломавшегося самолeта. На следующий день он опять не смог улететь из-за овербукинга.

После двух пропущенных рейсов в Стамбул Богдан понял, что он такими темпами может не успеть на игру «Оренбурга», и купил себе билет сам. Из Боготы он вылетел в ночь на 26 марта во Франкфурт, оттуда – в Стамбул, и лишь 27-го он прилетел в Москву. 29-го числа у Москвичeва игра с «Динамо». В РФС же сообщают, что они планируют компенсировать футболистам деньги за билеты», – написал источник.

Ситуацию прокомментировал Дегтев.

«Это правда. Мы с Богданом были вместе. Почему улетали самостоятельно? Это не ко мне вопрос. Задайте вопрос в РФС. Я думаю, они должны ответить на этот вопрос, а не футболисты должны отвечать на вопрос, почему им пришлось возвращаться домой своими путями. Нам нужно было вернуться в свои клубы, вот и всe. У Москвичeва игра на носу», – сказал вратарь «Сочи».

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Россия (мол) Дегтев Александр Москвичев Богдан
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Комментарии (3)
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АлексМак
1743161828
no comments
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RUSARM
1743163796
Да уж,а потом мы говорим о патриотизме????
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acor94
1743165385
Зато папуасов из дружественных стран возим первым классом на товарняки, чтоб пенсионеры побили свои рекорды.
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