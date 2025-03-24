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Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает

Сегодня, 17:05

Кабасо Чонго, защитник сборной Замбии, дал комментарий перед матчем с Россией.

– Что вы знали о России до приезда сюда?

– До этого я не был в России, это мой первый раз. Поэтому я мало что знал о вашей стране.

– Вы знаете кого-то из российских футболистов?

– Да, мы знаем многих, это хорошие игроки. Интересно с ними посоревноваться. Знаю Андрея Аршавина, такие футболисты вдохновляют.

  • Матч Россия – Замбия состоится завтра, 25 марта.
  • Россия проводит только товарищеские матчи.
  • Замбия – победитель Кубка Африки-2012.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Замбия Россия Аршавин Андрей
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