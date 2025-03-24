Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает

Кабасо Чонго, защитник сборной Замбии, дал комментарий перед матчем с Россией.
– Что вы знали о России до приезда сюда?
– До этого я не был в России, это мой первый раз. Поэтому я мало что знал о вашей стране.
– Вы знаете кого-то из российских футболистов?
– Да, мы знаем многих, это хорошие игроки. Интересно с ними посоревноваться. Знаю Андрея Аршавина, такие футболисты вдохновляют.
- Матч Россия – Замбия состоится завтра, 25 марта.
- Россия проводит только товарищеские матчи.
- Замбия – победитель Кубка Африки-2012.
Источник: «Чемпионат»