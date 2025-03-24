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Пономарев сказал, сколько голов Россия забьет Замбии

Сегодня, 08:34
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарeв поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Замбией.

– В СМИ пишут, что президент ФИФА Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры. Верите такой информации?

– Я положительно отношусь к таким новостям. Инфантино – молодец. Я несколько раз встречался с ним, он нормальный мужик. Если он инициирует это дело, то у него получится. Ему помогут.

– Наше возвращение зависит от мнения федераций разных стран. Они пойдут на это, как думаете?

– Мне кажется, тут у каждого будет свое мнение. Но в целом, как им скажут, так и будет. Конечно, желательно, чтобы наша сборная уже начала проводить официальные матчи. Послезавтра мы сыграем с Замбией, а зачем она нам нужна? Только ради рейтинга, чтобы мы не опустились ниже сотого места. А так будем вертеться где-то на шестидесятых позициях. И то, слава богу.

– Несколько футболистов, лидеров Замбии, которые играют в «Лестере», «Лечче», не приедут на товарищеский матч с нами. Как вы к этому относитесь?

– Это было понятно. Зачем им нужны возможные проблемы в своих клубах? Они же в Европе играют. Может быть, если только им заплатили бы хорошо, тогда приехали бы. Тут ведь дело не в неуважении к нашей сборной. Там другая психология. Посмотрим, как эта сборная будет выглядеть. Наверное, это не Гондурас, а команда уровнем повыше.

– Мы в любом случае выиграем, как считаете?

– Естественно. Два – три мяча обязательно им забьем.

  • Матч Россия – Замбия пройдет 25 марта и начнется в 20:00 мск.
  • Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Замбия Россия Пономарев Владимир
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Комментарии (2)
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ЗаЖиМ
1742796097
Гренаде еле пять запихали
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zigbert
1742798497
Забить можно и больше но главное показать качественную игру.
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