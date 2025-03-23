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  • Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией

Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией

23 марта 2025, 13:35
5

В сборной Замбии сообщили, что на матч с Россией не приедет Голден Мафвента из «Металлиста 1925».

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста 1925».

Он отказался ехать из политики? Это не наше дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов – ехать им в сборную Замбии или нет. Возможно, что клуб не отпустил его, и это частая практика. В любом случае, наш тренерский штаб нашел замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор», – сказали в Ассоциации футбола Замбии.

  • 24-летний уроженец столицы Замбии Лусаки стоит 350 тысяч евро.
  • Мафвента принадлежит чешскому «Вишкову».
  • В сезоне 2-го по силе украинского дивизиона у Голдена 10 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Харьков Замбия Россия Мафвента Голден
Комментарии (5)
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Cleaner
1742727529
Пофиг. Ну совершенно пофиг.
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Desma
1742727659
"клуб не отпустил его" Значит пойдёт в окопы.......
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FWSPM
1742728452
бедолага...он бы за этот матч получил как за три года игры в металлисте
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Красногорск_Фан
1742737331
Все, можно выдохнуть и расслабиться что сборная Зимбавбвии крайне обескровлена.
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