Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией

В сборной Замбии сообщили, что на матч с Россией не приедет Голден Мафвента из «Металлиста 1925».

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста 1925».

Он отказался ехать из политики? Это не наше дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов – ехать им в сборную Замбии или нет. Возможно, что клуб не отпустил его, и это частая практика. В любом случае, наш тренерский штаб нашел замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор», – сказали в Ассоциации футбола Замбии.