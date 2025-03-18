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Миллер высказался о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 20:00
18

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал оценку работе арбитров в игре 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Петербуржцы на выезде уступили со счетом 1:2.
  • Матч судил Сергей Иванов.
  • Зенитовцы сначала настаивали на разборе двух моментов в ЭСК РФС , потом – трех, а в итоге – четырех.

– Как вы прокомментируете развернутую оценку, которую председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Иванович Медведев дал судейству в матче «Спартак» – «Зенит»?

– Александр Иванович Медведев правду‑матку рубит, он это любит. Ему это нравится.

А если абсолютно серьезно, то объективность VAR при определении офсайдных линий – это субъективная данность. И если кто‑то скажет, что VAR – объективная объективность – не верь ушам своим.

Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме (улыбается). Вот так.

Так что два – «Краснодар» и «Зенит». Один – «Спартак». И конечно, никто ещe не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» – чемпион!

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (18)
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anatolich72
1742318319
Кто следующий ныть?
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aaaaahhhh
1742318462
Зенит позор нашего футбола.
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Самуель Жиго
1742318899
Кому бы говорить, но только не вам, из года в год за уши натянутые лжечемпионы
Ответить
Самуель Жиго
1742318935
Спасибо дельфину за предголевую передачу.
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erybov1965
1742319507
Смотрите сколько шума,как-будто Зенит играл лучше и все таки проиграл.Зенит настаивал на разборе двух моментов,потом трех,в итоге остановились на четырех.Зачем остановились,кто больше?
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FWSPM
1742319798
дядя леша к сожалению так вышло что Спратак 2 а зенит 1. Примите обьективную реальность. И причем здесь Краснодар?
Ответить
aaaaahhhh
1742321573
Дяденька Миллер, да вы нытик!:))))
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NewLife
1742321803
"объективность VAR при определении офсайдных линий – это субъективная данность. " Он сам то понимает, что лепет) Субъективная объективность - Палата №6 ждет.))) Даже интересно, до какого дебилизма они дойдут.
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russkiisergei
1742324222
а, разбор потенциальных пенальти в ворота позорников будут рассмотрены? или только в пользу зинита должны судить?
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raritet
1742324409
Я думаю, что все таки нужно было давно дать Москве глоток радостного возбуждения от чемпионства , например, Спартака. Много болельщиков- много радости. Вообще непонятно для чего так сильно упираться в период , когда нет возможностей ЛЧ. Спартак хорош. Краснодар лидер. И Краснодару давно пора порадовать своих южных хозяев, болельщиков. Нынче Зенит как уставшая лошадь- и чего её насильно тянуть к финишной ленточке. Дайте отдых. Игры нет, явного лидера нет, хорошего тренера нет, мотивации нет - откуда взяться чемпионству?
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