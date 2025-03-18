Миллер высказался о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал оценку работе арбитров в игре 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде уступили со счетом 1:2.

Матч судил Сергей Иванов.

Зенитовцы сначала настаивали на разборе двух моментов в ЭСК РФС , потом – трех, а в итоге – четырех.

– Как вы прокомментируете развернутую оценку, которую председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Иванович Медведев дал судейству в матче «Спартак» – «Зенит»?

– Александр Иванович Медведев правду‑матку рубит, он это любит. Ему это нравится.

А если абсолютно серьезно, то объективность VAR при определении офсайдных линий – это субъективная данность. И если кто‑то скажет, что VAR – объективная объективность – не верь ушам своим.

Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме (улыбается). Вот так.

Так что два – «Краснодар» и «Зенит». Один – «Спартак». И конечно, никто ещe не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» – чемпион!