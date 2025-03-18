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  • «Зенит» расширил жалобу в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

«Зенит» расширил жалобу в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Сегодня, 16:00
33

В «Зените» считают спорными четыре судейских решения в игре 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

По каждому из эпизодов петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС:

  1. Победный гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте, который мог быть забит из офсайда;
  2. Непоказанная желтая карточка Наилю Умярову (66-я минута);
  3. Непоказанная желтая карточка Срджану Бабичу (78-я минута);
  4. Непоказанная желтая карточка Олегу Рябчуку (82-я минута).

Для каждого из спартаковцев эти предупреждения могли бы стать вторыми в матче.

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Источник: телеграм-канал журналиста «СЭ» Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (33)
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anatolich72
1742305251
Собака лает, а караван движется. Зенит позор России!
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Ниф-Ниф
1742305547
Дешевки позорные.
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FWSPM
1742306040
развалинами газпрема удовлетворен
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Дубина
1742306135
НЫТЬ!!! Позорники российского футбола((( ХА ХА ХА...
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Номэд
1742307204
Очко расширте... Питерское нытьё теперь до следующего тура будет.
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Skull_Boy
1742307209
Т.е. игра корпус в корпус это теперь желтая, умерная отмашка в середине поля тоже желтая и где тут желтая у Рябчука, если это стандартная коробка, а нуда своего гавна с двумя 100% пендылемя не видно и желтые за провацию Бабича тоже и интересно какой дЭбил ставит офсайд из-за попадания ПЕРЧАТКИ в офсайд, кроме дауна Буланова
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BarStep
1742307540
Народ хрюкатый, от чего вы злые такие, а??! Вроде как выиграли у никакущего Зенита (ну не 7:1 конечно и неоднозначно., но все-таки) - радуйтесь! Но нет же, всё равно ядом брызжите…. А давайте я вам каждому по велосипеду куплю., мож добрее станете? :)
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партизан84
1742308511
блин, за иванова переживать начинаю, как бы не отстранили от работы) а как хорошо раньше то судил)
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Борис34684
1742308627
Горячая пора у зинки началась, ещё много таких скринов насмотримся, хотя таких шедевров можно по десять штук в каждом матче найти.
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Gazelvagen877
1742308902
Пока не подадите жалобу по поводу безоговорочной игры рукой вашего *****- можете не прыгать.скажи спасибо, что Иванов слепой и не увидел ее
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