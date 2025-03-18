«Зенит» расширил жалобу в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

В «Зените» считают спорными четыре судейских решения в игре 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
По каждому из эпизодов петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС:
- Победный гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте, который мог быть забит из офсайда;
- Непоказанная желтая карточка Наилю Умярову (66-я минута);
- Непоказанная желтая карточка Срджану Бабичу (78-я минута);
- Непоказанная желтая карточка Олегу Рябчуку (82-я минута).
Для каждого из спартаковцев эти предупреждения могли бы стать вторыми в матче.
- Матч на «Лукойл Арене» судил Сергей Иванов.