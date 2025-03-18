Эмоциональная речь Медведева по поводу обращения «Зенита» в ЭСК РФС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Петербуржцы на выезде уступили со счетом 1:2.

Игру судил Сергей Иванов.

Зенитовцы сначала настаивали на разборе двух моментов, потом – трех, а в итоге – четырех.

– «Зенит» подал в ЭСК. В чем мотивация клуба?

– Ясно, что наш протест не может привести к изменению счета игры. Но эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий китайского производства.

Особенно с учетом того, как данная тематика обсуждалась и какие конфликтные ситуации были в европейском футболе (чего только стоит матч «Барселона» – «Вильярреал» с засчитанным голом Серлота «Барселоне» из офсайда).

Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой VAR.

На этих видео– и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд.

Особенно печально, что все это произошло уже на последней минуте матча, когда ход игры изменить уже было невозможно.

Отметим также непредъявленные вторые желтые карточки Умярову и Бабичу, обе должны были превратиться в красные и повлиять на ход игры.

Если мы хотим, чтобы борьба наших клубов за титул чемпиона России не девальвировалась и не стала заложником ошибочных судейских решений на поле и в напичканной техникой комнате VAR, то на этих печальных примерах необходимо четко понять: работает или нет у нас система офсайдных линий.

Как она работает, если эти линии можно, как дышло, двигать то в одну, то в другую сторону. Да, у нас нет датчиков на мячах, где с помощью Hawk eye автоматом определяется положение вне игры. Но не первый раз VAR положение вне игры определяет неправильно.

Мы ждем от ЭСК квалифицированного, профессионального, беспристрастного разбора тех эпизодов, которые и описали в нашем обращении.