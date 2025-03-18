Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Эмоциональная речь Медведева по поводу обращения «Зенита» в ЭСК РФС

Эмоциональная речь Медведева по поводу обращения «Зенита» в ЭСК РФС

Сегодня, 16:24
21

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Петербуржцы на выезде уступили со счетом 1:2.
  • Игру судил Сергей Иванов.
  • Зенитовцы сначала настаивали на разборе двух моментов, потом – трех, а в итоге – четырех.

«Зенит» подал в ЭСК. В чем мотивация клуба?

– Ясно, что наш протест не может привести к изменению счета игры. Но эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий китайского производства.

Особенно с учетом того, как данная тематика обсуждалась и какие конфликтные ситуации были в европейском футболе (чего только стоит матч «Барселона» – «Вильярреал» с засчитанным голом Серлота «Барселоне» из офсайда).

Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой VAR.

На этих видео– и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд.

Особенно печально, что все это произошло уже на последней минуте матча, когда ход игры изменить уже было невозможно.

Отметим также непредъявленные вторые желтые карточки Умярову и Бабичу, обе должны были превратиться в красные и повлиять на ход игры.

Если мы хотим, чтобы борьба наших клубов за титул чемпиона России не девальвировалась и не стала заложником ошибочных судейских решений на поле и в напичканной техникой комнате VAR, то на этих печальных примерах необходимо четко понять: работает или нет у нас система офсайдных линий.

Как она работает, если эти линии можно, как дышло, двигать то в одну, то в другую сторону. Да, у нас нет датчиков на мячах, где с помощью Hawk eye автоматом определяется положение вне игры. Но не первый раз VAR положение вне игры определяет неправильно.

Мы ждем от ЭСК квалифицированного, профессионального, беспристрастного разбора тех эпизодов, которые и описали в нашем обращении.

Еще по теме:
В «Зените» сделали заявление о будущем Семака после поражения от «Спартака» 16
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком» 38
Медведев высказался о работе Семака после поражения от «Спартака» 28
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1742306812
Молодцы свинки,наказали нытиков!
Ответить
anatolich72
1742306863
С помощью подручных средств 6-й купленный чемпион, а в этот раз не прокатило печалька. Позорник!!!
Ответить
Skull_Boy
1742306893
Я все понял fakeid на сайте это и есть Медведев, и как в итоге все виноваты, но не кривоногие черныши с терпилой у руля
Ответить
Номэд
1742307072
Быдло вопиюще заныло. Вот это гыгыгы по питорски. Сколько бом.жарня назабивала с нарушениями правил и оффсайдами. Молчало быдло. И радовалось. А тут даже своими быдляцкими шутками шутить перестало.
Ответить
anatolich72
1742307151
Такого позорища вообще в истории не было, Питерцы не давайте позорить свой город.
Ответить
нБратишка
1742307774
спартачи лютуют только до того момента , пока это не коснётся их команды. одно прошлое нытьё против сговора на спартак чего стоит.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1742308456
Ахаха, чем больше паники, тем больше нытья, успокойтесь, не позорьтесь ещё больше, какие-то там миллиметры высчитывают, причём как раз эти миллиметры не в их пользу, ну реально самим не стрёмно от этого?! Проиграли и проиграли, сами же прекрасно знаете, что в той игре просто реально Спартак был лучше, перестаньте уже ныть. 
Ответить
fakeid
1742308940
спартаг включил свой андминресурс на полную катушку, даже вывел его из тени, показав, как на самом деле умеет работать с судьями и своими болельщиками, которым платят по 8 рублей 15 копеек за каждый коммент на этой, и подобных, ветке. вот почему псина ниже лает без умолку на всех ветках, пытаясь заработать себе на корм. гы-гы!
Ответить
Борис34684
1742309271
Чувствует мадмедь, что юбилей медным тазом накрывается, пора Миллера подключать пока не уволили. А ещё играть с Локо, Динамо, Краснодаром, Рубином, представить сложно сколько вони будет.
Ответить
BRO_football
1742309286
Пока Зенит ошибочно тратит деньги на бразильцев, Спартак тратит деньги на судей и побеждает
Ответить
Главные новости
Радимов: «Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол – покажите нам камеры, где Мартинс не в офсайде»
17:51
Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд
17:43
1
В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба
16:48
5
Эмоциональная речь Медведева по поводу обращения «Зенита» в ЭСК РФС
16:24
21
Дзюба обратился к болельщикам перед матчем Россия – Гренада
16:16
2
Фото«Зенит» расширил жалобу в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
16:00
33
ФотоСерхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории
15:53
Амарал прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
15:46
Финансовые требования РПЛ по новому контракту с букмекером
15:15
2
Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»
14:56
6
Все новости
Все новости
«Ростов» не будет жаловаться на судейство в игре с «Краснодаром»
17:29
Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России
17:17
Амарал прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
15:46
Финансовые требования РПЛ по новому контракту с букмекером
15:15
2
Быстров – о чемпионской гонке в РПЛ: «Только неадекватные люди могут списать «Зенит»
14:42
5
Президент УЕФА может посетить матч сборной России в этом году
14:14
6
Карпин объяснил, почему нарушил собственное правило ради Дзюбы
13:56
3
Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»
13:32
1
Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул
13:22
1
Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»
13:12
12
Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:52
3
Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург
12:46
4
Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг
12:34
31
«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»
12:15
30
Промес принял ислам
12:05
18
Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»
11:57
8
Черданцев назвал проблему «Динамо»
11:50
1
Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
1
Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»
11:17
11
«Локомотив» принял решение по клубу в Медиалиге
11:06
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
10:48
1
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
10:23
7
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
10:13
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»
09:56
2
Бубнов назвал ошибку Семака
09:47
12
Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ
09:11
5
Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»
09:01
5
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
8
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 