«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»

«Зенит» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам гостевого матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал: «Обратимся в ЭСК по голу из «вне игры», а также вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке».