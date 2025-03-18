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  • «Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»

«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»

Сегодня, 12:15
13

«Зенит» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам гостевого матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал: «Обратимся в ЭСК по голу из «вне игры», а также вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (13)
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fakeid
1742289603
а чё это даст? правильно, ничего. но всё равно позор спартаку)
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BANNIKOV1970
1742290250
Нужно было ещё по двум,пенальти за игру рукой и выражения на камеру как его назвать чтоб не обидеть
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ScarlettOgusania
1742290580
сбг-позорище!!! не срамились бы лучше со своими "жалобами", проигрывать надо "достойно", как любит Семачок...) гол забит по правилам, ВАР подтвердил... если ЖК не показана, значит судья передумал её показывать, иногда судьи меняют свои решения, показывая вместо жёлтой карточки красную и наоборот...
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АлексМак
1742291151
правильно и сделали, что подали. Судейский беспредел. В одну сторону судил. Впрочем затаскивание определенных клубов, это давно уже в порядке вещей.
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Вальдемар Запашный
1742291180
Обиженный АБАЖ в своём стиле, очень дурно влияет на Семака. Не мешало бы ещё матч с Факелом переиграть. Судья повлиял на ход и результат матча, необоснованно удалив в первом тайме Якимова. Психоз С-ПБ с каждым матчем будет нарастать, а команда падать турнирной таблице. Эракович наиграл на четыре жёлтые!!!
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SPACE TRUCKIN
1742291263
проигрывать нужно уметь....
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Борис34684
1742291741
Ну, Зенит ещё не раз будет подавать жалобы. Ведь у него самый сложный календарь до конца чемпионата, так что все жалобы ещё впереди, как и потери очков.
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anatolich72
1742291894
Бразильский стыд, смечно. Зенит на коленях просит милостину.
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ivany4
1742292115
Если это жалобы на те моменты игры, о которых так нервно говорили "эксперты и знатоки" со стороны сбг, и которые разбивались о логику и регламент РПЛ, другой стороной футбольных специалистов, то кроме порождения шуток и мемов это ничего не вызывает. Ну не солидно это. В связи со сложившимися обстоятельствами, угрозой не завоевания чемпионства, и слабой работой админресурса, в сбг клубе решили создать отдел жалоб и предложений. Собирать предложения от болельщиков по причинам проигрыша команды, и подавать на Спартак жалобы в РФС. На сегодняшний день, лучший вариант жалобы признано предложение бывшего футболиста сбг, о проверки футболистов Спартака на допинг!!)))
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Каратель помойников
1742292686
Гнлушки газовые
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