«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»

«Зенит» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам гостевого матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал: «Обратимся в ЭСК по голу из «вне игры», а также вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке».
- В прошедшем матче два гола у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 45+2-й и 90-й минутах. У гостей отличился Луис Энрике на 83-й минуте.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
Источник: «Чемпионат»