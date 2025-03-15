Гонду поспособствовал трансферу Солари в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о трансфере полузащитника Пабло Солари в «Спартак».

– Из чемпионата Аргентины приехал Пабло Солари, но стал игроком «Спартака». Ты пересекался и с ним, и с Барко в чемпионате Аргентины. Как можешь оценить этих игроков на поле?

– Знаком с одним и с другим. С Солари играли вместе за сборную, он мой хороший друг. Мы разговаривали с ним, прежде чем он приехал в Россию. Рассказывал ему про лигу и страну. Пабло своей игрой способен и попытается помочь «Спартаку» в атаке, но наша задача не допустить этого.

Он очень быстрый и техничный. А Барко уже продемонстрировал свои навыки в первой части сезона.