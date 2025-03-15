Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Крылья Советов». Игра состоится 15 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Магомедов Т; Пальцев, Шумахов, Табидзе, Аззи, Сундуков, Глушков, Зинович, Эгаш, Гаджиев А; Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Ороз, Галдамес, Иванисеня, Бабкин, Зиньковский, Дмитриев, Рахманович, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!