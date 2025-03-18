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  • Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»

Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»

Сегодня, 11:57
4

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов после матча 21-го тура чемпионата России «Динамо Мх» – «Крылья Советов» (4:0) выразил мнение, что самарский клуб находится в опасной ситуации.

«Удивительный матч в том смысле, что Самару в играх с конкурентами в борьбе за выживание стало просто трясти.

Ключевой момент – когда со спорного мяча Самаре забили гол. Получилось, что из спорного мяча сделали штрафной, потому что игроки «Крыльев» просто отошли от мяча.

Команда просто разваливается. Очень опасная ситуация, когда у большой группы футболистов истекают контракты, то же самое касается и тренера. Речь вести надо не о восьмерке, а о том, чтобы не потерять место в РПЛ», – сказал Шалимов.

  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 19 очками после 21 матча.
  • Команда набрала 1 очко в последних 4 встречах в чемпионате России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх Зенит Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь Семак Сергей
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Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1742287016
"Второй гол «Спартака» – вина Соболева..." ...никто и не спорит, но тут же кроется и ответ, почему играет Литвинов в ЦЗ, а не Чернов или Абена, именно он отобрал мяч у "дельфина" и ошибок в игре на своей позиции не допускал... Умяров на сегодняшний день лучший опорник в РПЛ, вчистую переигравший Барриоса... а Глушенков, по-моему, сейчас играет не на своей позиции, его там замещает "король америки за 35"...)
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Таврида
1742290837
Зато в Самаре еще Акрон играет, на который полторы калеки ходит. Если бы на матч с ЦСКА армейские болелы не подъехали, стадион бы пустой был.
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