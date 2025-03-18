Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов после матча 21-го тура чемпионата России «Динамо Мх» – «Крылья Советов» (4:0) выразил мнение, что самарский клуб находится в опасной ситуации.

«Удивительный матч в том смысле, что Самару в играх с конкурентами в борьбе за выживание стало просто трясти.

Ключевой момент – когда со спорного мяча Самаре забили гол. Получилось, что из спорного мяча сделали штрафной, потому что игроки «Крыльев» просто отошли от мяча.

Команда просто разваливается. Очень опасная ситуация, когда у большой группы футболистов истекают контракты, то же самое касается и тренера. Речь вести надо не о восьмерке, а о том, чтобы не потерять место в РПЛ», – сказал Шалимов.