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  • Осинькин объяснил разгром «Крыльев» от махачкалинского «Динамо»

Осинькин объяснил разгром «Крыльев» от махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 19:41
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (0:4) сказал, что его подопечные допустили много грубых ошибок.

«У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего‑то.

Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем.

Удаление? На повторах вам лучше видно, если вы успели посмотреть. Я пока не успел. Мне показалось, что нарушение было до штрафной. Может, было бы лучше получить пенальти и, а не удаление. Оставалось много времени играть. У меня больше вопросов по пенальти перед третьим мячом. Куда он мог руку убрать? Я не понимаю.

Стычка на поле? Она влияла бы на что‑то, если бы в итоге удалили игрока, который получил в этой стычке карточку. Но карточки получили другие футболисты», – сказал Осинькин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх Осинькин Игорь
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1742058993
а где знаменитый СЕРГЕЕВ ???????????????????????????
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