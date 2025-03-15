Тренер махачкалинского «Динамо» высказался о разгроме «Крыльев»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

– Четыре мяча дома «Динамо» еще не забивало. Вам важно было сейчас вот так победить?

– Ребята провели качественный матч, отработали достаточно качественно в обороне и в атаке, что вылилось соответственно в забитые мячи. Я думаю, что результат по игре, у нас получилось многое из того, что мы задумали. После удаления у соперника мы перестроились, проанализировали ситуацию и сняли все вопросы.

– Удачный дебют Шамиля Гаджиева – это тренерское чутье или упорная работа молодого игрока? Сын Гаджи Гаджиева выходит в первый раз и сразу же гол.

– Здесь все вместе, только остается его поздравить с удачным дебютом. Сразу вступил в игру и забил мяч.