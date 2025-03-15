Тренер махачкалинского «Динамо» высказался о разгроме «Крыльев»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).
– Четыре мяча дома «Динамо» еще не забивало. Вам важно было сейчас вот так победить?
– Ребята провели качественный матч, отработали достаточно качественно в обороне и в атаке, что вылилось соответственно в забитые мячи. Я думаю, что результат по игре, у нас получилось многое из того, что мы задумали. После удаления у соперника мы перестроились, проанализировали ситуацию и сняли все вопросы.
– Удачный дебют Шамиля Гаджиева – это тренерское чутье или упорная работа молодого игрока? Сын Гаджи Гаджиева выходит в первый раз и сразу же гол.
– Здесь все вместе, только остается его поздравить с удачным дебютом. Сразу вступил в игру и забил мяч.
- Дубль у хозяев сделал Гамид Агаларов, отличившийся на 30-й и 75-й (с пенальти) минутах. По голу также забили Мохамед Аззи (36-я минута) и Шамиль Гаджиев (89-я).
- На 49-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов.
Источник: «Матч ТВ»