РПЛ. «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2)

«Оренбург» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.

Счет в матче открыли гости – на 22-й минуте отличился Максим Осипенко. «Оренбург» быстро отыгрался. На 28-й минуте мяч в ворота «Ростова» забил Брайан Мансилья.

Победный гол гости забили на 70-й минуте усилиями Николая Комличенко.

«Оренбург» проиграл 8-й матч подряд в РПЛ. Безвыигрышная серия команды в турнире составляет 19 встреч. Команда занимает 16-е место с 8 очками.

Беспроигрышная серия «Ростова» достигла 9 матчей подряд во всех турнирах. Команда идет 7-й в РПЛ с 30 баллами.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Осипенко, 22; 1:1 – Мансилья, 28; 1:2 – Комличенко, 70.

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