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РПЛ. «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2)

Сегодня, 13:59
14

«Оренбург» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.

Счет в матче открыли гости – на 22-й минуте отличился Максим Осипенко. «Оренбург» быстро отыгрался. На 28-й минуте мяч в ворота «Ростова» забил Брайан Мансилья.

Победный гол гости забили на 70-й минуте усилиями Николая Комличенко.

«Оренбург» проиграл 8-й матч подряд в РПЛ. Безвыигрышная серия команды в турнире составляет 19 встреч. Команда занимает 16-е место с 8 очками.

Беспроигрышная серия «Ростова» достигла 9 матчей подряд во всех турнирах. Команда идет 7-й в РПЛ с 30 баллами.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Осипенко, 22; 1:1 – Мансилья, 28; 1:2 – Комличенко, 70.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
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Комментарии (14)
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ySS
1741431989
Это Ростов победил в гостях. Оренбург уступать не хотел, но удачный рикошет принес очки ростовчанам. Матч шел к ничьей, по разу в концовке простили друг друга команды.
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мАсквобадгуно
1741432069
И самое главное, что на основе игры с Оренбургом, мАсквобадцы делают результат, что они чемпионы. Стыдно за рыл!
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Desma
1741432907
Молодцы земляки!!! С победой!!! Дай бог с не последней!!!
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zigbert
1741434217
Ростов с победой! Конечно все было ожидаемо но лёгкой эту победу не назовешь.
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oyabun
1741435024
Глебов ушел, Карпин ушел. А Ростов продолжает побеждать! Шестая победа подряд. Ну молодцы же, а?!
Ответить
DVOK68
1741440063
ФНЛ заждалась своих героев.
Ответить
TIMOTHY
1741442698
Молодцы, отличная игра
Ответить
TIMOTHY
1741442704
С победой
Ответить
Кривая да нелёгкая
1741442829
Ростовчане молодцы
Ответить
Pourquoi pas
1741446504
Игру не видел, но результат радует! Всех с победой!
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