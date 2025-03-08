Тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) сказал, что нападающий Егор Голенков прекрасно сыграл на позиции Мохаммада Мохеби.
– Все ли получилось в матче из того, что планировали?
– В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения.
– В первом тайме статистика будто бы на равных, во втором преимущество у «Ростова». Что поменялось в вашей игре?
– На этом стадионе первые 15–20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата.
– Мы давно не видели, чтобы Комличенко и Голенков вместе выходили в составе. Почему выбор был именно такой?
– Верно, они оба нападающие и высокие, но сегодня Голенков играл в роли, которую обычно играет Мохебби, то есть крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось.
- Мохебби пропустил игру из‑за болезни.
- У ростовчан отличились Максим Осипенко и Николай Комличенко. У «Оренбурга» гол забил Брайан Мансилья.
- «Ростов» набрал 30 очков и занимает 7-е место в РПЛ.