Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от «Ростова»

Главный тренер «Оренбурга» после домашнего матча 20‑го тура с «Ростовом» (1:2) объяснил, почему в игре его команды возникли сложности.
– Мы знали, какая игра нас ждет. Это навесы на Комличенко. Нам было тяжело, потому что если не выигрываешь эти навесы и единоборства в воздухе, соперник тебя сразу прижимает, давит и, к сожалению, из такого давления получился гол. У нас были еще наши моменты, но к, сожалению, мы их не успели реализовать.
– Малых и Марина заменили после первого тайма.
– Это из‑за карточек. Приняли такое решение. К сожалению, эти желтые карточки поменяли наш и план и идею на игру.
- Гол у «Оренбурга» на 28-й минуте забил Брайан Мансилья. У «Ростова» отличились Максим Осипенко (22-я минута) и Николай Комличенко (70-я).
- «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками после 20 матчей.
- Команда проиграла в турнире 8 матчей подряд, ее безвыигрышная серия составляет 19 игр.
Источник: «Матч ТВ»