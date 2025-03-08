Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от «Ростова»

Главный тренер «Оренбурга» после домашнего матча 20‑го тура с «Ростовом» (1:2) объяснил, почему в игре его команды возникли сложности.

– Мы знали, какая игра нас ждет. Это навесы на Комличенко. Нам было тяжело, потому что если не выигрываешь эти навесы и единоборства в воздухе, соперник тебя сразу прижимает, давит и, к сожалению, из такого давления получился гол. У нас были еще наши моменты, но к, сожалению, мы их не успели реализовать.

– Малых и Марина заменили после первого тайма.

– Это из‑за карточек. Приняли такое решение. К сожалению, эти желтые карточки поменяли наш и план и идею на игру.