Стали известны стартовые составы на матч 20 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Татаев, Малых, Караташ, Прохин, Башич, Рыбчинский, Марин, Гюрлюк, Мансилья.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Джонатан Альба

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!