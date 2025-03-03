Бывшая пресс-атташе «Динамо» предрекла отставку Лички

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», дала прогноз на отставку главного тренера Марцела Лички.

«У «Динамо» и так проблемы с игрой, как мы видели по предсезонке. Сейчас видится, что без Константина Тюкавина = без медалей в этом сезоне.

А это значит, что без Лички в следующем (у него авто продление контракта только в случае медалей или победы в Кубке)» – написала Лысенко.

Тюкавин может пропустить полгода.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

Личка в команде с 2023 года.

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