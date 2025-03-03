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Бывшая пресс-атташе «Динамо» предрекла отставку Лички

Вчера, 10:41
8

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», дала прогноз на отставку главного тренера Марцела Лички.

«У «Динамо» и так проблемы с игрой, как мы видели по предсезонке. Сейчас видится, что без Константина Тюкавина = без медалей в этом сезоне.

А это значит, что без Лички в следующем (у него авто продление контракта только в случае медалей или победы в Кубке)» – написала Лысенко.

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (8)
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Тинез Розоп
1740988171
Не тяните кота за яйца. Валера уже готов…
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Интерес
1740988471
Четвёртый месяц нет житья от прогнозистов,хотя уже Валера рыщет по Москве.
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АК 68
1740989540
Стасик сильно хочет, вчера у чердака в студии сидел,усы распушил, даже какие то умные слова пытался произнести.
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Skull_Boy
1740991550
Какое чемпионство и какой к черту кубок, если Динамо на может найти и 11 человек хоть на стартовый состав
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lek!
1740991612
Не плохой тренер , но видимо не тянет в Динамо . Да и усиления по сравнению Зенита и Спартака не было.
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andr45
1740993215
Полина Лысенко «У «Динамо» и так проблемы с игрой. Сейчас видится, что без медалей в этом сезоне» Быть без медалей для «Динамо» привычно)
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