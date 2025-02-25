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  • Российский медиаклуб подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ

Российский медиаклуб подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ

Медиаклуб СКА из Ростова-на-Дону заключил контракт с полузащитником Дмитрием Коробовым.

Ранее он уже выступал за команду в профессиональном футболе в 2021–2022 годах.

  • Коробов также играл за тольяттинскую «Академию», «Сибирь», «Факел», «Урал», курский «Авангард», «Черноморец» и ульяновскую «Волгу».
  • Провел 28 матчей в РПЛ за команду из Екатеринбурга.
  • Сыграл в 1 встрече за молодежную сборную России.
  • В 6 лет Коробов установил рекорд России по чеканке мяча в возрастной категории U18. Он набил мяч 8204 раза за 1 час 20 минут.
  • Ростовским СКА владеет известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Недавно к его команде присоединились Зоран Тошич и Виталий Денисов.

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Источник: телеграм-канал «ФК СКА Ростов-на-Дону»

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