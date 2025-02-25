Российский медиаклуб подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ

Медиаклуб СКА из Ростова-на-Дону заключил контракт с полузащитником Дмитрием Коробовым.
Ранее он уже выступал за команду в профессиональном футболе в 2021–2022 годах.
- Коробов также играл за тольяттинскую «Академию», «Сибирь», «Факел», «Урал», курский «Авангард», «Черноморец» и ульяновскую «Волгу».
- Провел 28 матчей в РПЛ за команду из Екатеринбурга.
- Сыграл в 1 встрече за молодежную сборную России.
- В 6 лет Коробов установил рекорд России по чеканке мяча в возрастной категории U18. Он набил мяч 8204 раза за 1 час 20 минут.
- Ростовским СКА владеет известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Недавно к его команде присоединились Зоран Тошич и Виталий Денисов.