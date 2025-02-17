Серия А. «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) и не позволил миланцам выйти на первое место

В матче 25-го тура Серии A «Ювентус» на своем поле победил «Интер» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Франсишку Консейсау на 74-й минуте.
Благодаря этой победе «Ювентус» вышел на 4-е место с 46 очками после 25 матчей.
«Интер» упустил возможность подняться на первую строчку. Команда идет 2-й с 54 очками. Отставание от «Наполи» составляет 2 балла.
Туринцы выиграли 4-й матч подряд во всех турнирах. У «Интера» в последних четырех играх 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.
Италия. Серия А. 25-й тур
Гол: 1:0 – Консейсау, 74.