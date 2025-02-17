Серия А. «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) и не позволил миланцам выйти на первое место

В матче 25-го тура Серии A «Ювентус» на своем поле победил «Интер» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Франсишку Консейсау на 74-й минуте.

Благодаря этой победе «Ювентус» вышел на 4-е место с 46 очками после 25 матчей.

«Интер» упустил возможность подняться на первую строчку. Команда идет 2-й с 54 очками. Отставание от «Наполи» составляет 2 балла.

Туринцы выиграли 4-й матч подряд во всех турнирах. У «Интера» в последних четырех играх 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Италия. Серия А. 25-й тур

Ювентус – Интер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Консейсау, 74.

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