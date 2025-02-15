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В «Кабилии» оценили дебют Ивана Игнатьева

В пресс-службе алжирской «Кабилии» прокомментировали дебют форварда Ивана Игнатьева.

«Игнатьев произвел хорошее впечатление, был эффективен и продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», – сказали в пресс-службе «Кабилии».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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15.02.2025 09:50
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Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1739603424
Игнатьев разрывает алжирскую лигу))
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odessakmv
1739606944
а что он будет творить в Папуа-Новогвинейской лиге!!!!!!
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