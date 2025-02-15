В «Кабилии» оценили дебют Ивана Игнатьева

В пресс-службе алжирской «Кабилии» прокомментировали дебют форварда Ивана Игнатьева.

«Игнатьев произвел хорошее впечатление, был эффективен и продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», – сказали в пресс-службе «Кабилии».