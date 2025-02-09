Симеоне прокомментировал спорные эпизоды в матче с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Реала» на 32-й минуте гостевого матча 23-го тура Примеры (1:1).

«Был похожий эпизод в матче «Атлетик» – «Жирона», и тогда судью тоже вызвали к монитору VAR. Ситуация была примерно такая же», – сказал Симеоне.

Тренер «Атлетико» отметил, что арбитр в целом провел игру «наилучшим образом, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты». Также Симеоне высказался об эпизоде с фолом Себальоса на 25-й минуте.

«Для одних это красная карточка. Или, по крайней мере, момент, который стоило пересмотреть. Для других – нет. Судья понял его так, как понял, и VAR не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом необходимости», – сказал Симеоне, вновь подчеркнув, что арбитр провел хороший матч.