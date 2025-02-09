Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»

В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»

В публичном пространстве «Атлетико» демонстрирует согласие с решениями судей в матче 23-го тура Примеры с «Реалом» (1:1), но внутри клуба царит недоумение.

На 25-й минуте встречи полузащитник «Мадрида» Даниэль Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку «матрасников» Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.

В «Атлетико» отметили эпизод из матча «Реала» против «Эспаньола», когда защитник Карлос Ромеро получил желтую карточку за то, что в подкате ударил сзади по ногам Килиану Мбаппе. Впоследствии Ромеро забил победный гол, из-за чего «Реал» развернул настоящую медийную атаку на судей.

Теперь же, когда в похожей ситуации команда Карло Анчелотти получила преимущество из-за решения арбитра, со стороны «Реала» не наблюдается подобной реакции.

В «Атлетико» уверены, что перед дерби главный арбитр Сесар Сото Градо находился под сильным давлением со стороны «Реала», что значительно усложняло его работу.

  • Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал предъявлять претензии рефери после матча, хотя отметил, что VAR мог пересмотреть эпизод
  • На 32-й минуте защитник «Мадрида» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый, чем остался недоволен «Реал».

Новости по теме
Симеоне прокомментировал спорные эпизоды в матче с «Реалом»
Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико» 1
В «Реале» возмущены судейством в матче с «Атлетико»: «Коррумпированная лига Негрейры» 3
Источник: As

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.02.2025 18:57
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 