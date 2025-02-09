В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»

В публичном пространстве «Атлетико» демонстрирует согласие с решениями судей в матче 23-го тура Примеры с «Реалом» (1:1), но внутри клуба царит недоумение.

На 25-й минуте встречи полузащитник «Мадрида» Даниэль Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку «матрасников» Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.

В «Атлетико» отметили эпизод из матча «Реала» против «Эспаньола», когда защитник Карлос Ромеро получил желтую карточку за то, что в подкате ударил сзади по ногам Килиану Мбаппе. Впоследствии Ромеро забил победный гол, из-за чего «Реал» развернул настоящую медийную атаку на судей.

Теперь же, когда в похожей ситуации команда Карло Анчелотти получила преимущество из-за решения арбитра, со стороны «Реала» не наблюдается подобной реакции.

В «Атлетико» уверены, что перед дерби главный арбитр Сесар Сото Градо находился под сильным давлением со стороны «Реала», что значительно усложняло его работу.