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Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико»

Болельщики «Реала» перед матчем 23-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1) освистали судей. Это произошло, когда диктор перед началом игры представлял главного арбитра Сесара Сото Градо и его бригаду, включая судью на VAR Рикардо де Бургоса Бенгоэчеу.

По ходу игры, на 12-й минуте болельщики «Реала» начали скандировать: «Коррупция в федерации». Скандирование повторяли несколько раз.

  • На телеканале «Реала» раскритиковали работу арбитров в этой встрече.
  • В «Мадриде» остались недовольны назначением пенальти в ворота команды на 32-й минуте, когда Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади.

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Источник: As

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