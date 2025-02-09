Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико»

Болельщики «Реала» перед матчем 23-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1) освистали судей. Это произошло, когда диктор перед началом игры представлял главного арбитра Сесара Сото Градо и его бригаду, включая судью на VAR Рикардо де Бургоса Бенгоэчеу.
По ходу игры, на 12-й минуте болельщики «Реала» начали скандировать: «Коррупция в федерации». Скандирование повторяли несколько раз.
- На телеканале «Реала» раскритиковали работу арбитров в этой встрече.
- В «Мадриде» остались недовольны назначением пенальти в ворота команды на 32-й минуте, когда Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади.