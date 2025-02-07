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  • Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника

Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого из действующих футболистов он видит оптимальной опцией для игры справа в обороне.

– Вопрос по проблемной позиции правого защитника. Как будете с этой ситуацией справляться?

– Пока понимание не окончательное. Посмотрим, получится ли у нас усилить позиции, которые, по нашему мнению, требуют доукомплектованности.

На сегодняшний день Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Для него эта позиции более удобная. Эраковичу на этой позиции не хватает физики, все‑таки он центральный защитник.

Если брать схему с четырьмя защитниками, то у Мантуан наиболее предпочтительнее.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 19:51
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Комментарии (3)
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прабабушка краба
1738946570
Самый адекватный вариант
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FROLL007
1738948518
Мантуан осенью был одним из лучших в Зените.
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kazak1975
1738956897
Ссылка на Коштинью из Олимпиакоса ведёт на Коштинью, которому полтос.
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