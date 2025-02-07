Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого из действующих футболистов он видит оптимальной опцией для игры справа в обороне.
– Вопрос по проблемной позиции правого защитника. Как будете с этой ситуацией справляться?
– Пока понимание не окончательное. Посмотрим, получится ли у нас усилить позиции, которые, по нашему мнению, требуют доукомплектованности.
На сегодняшний день Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Для него эта позиции более удобная. Эраковичу на этой позиции не хватает физики, все‑таки он центральный защитник.
Если брать схему с четырьмя защитниками, то у Мантуан наиболее предпочтительнее.
- У зенитовцев есть три профильных правых защитника: Вячеслав Караваев, Сергей Волков (оба – травмированы) и Арсен Адамов (в аренде).
- Клуб пытался купить у «Фламенго» Уэсли за 30+8 млн евро, но получил отказ.
- Новая цель «Зенита» – Коштинья из «Олимпиакоса».