Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого из действующих футболистов он видит оптимальной опцией для игры справа в обороне.

– Вопрос по проблемной позиции правого защитника. Как будете с этой ситуацией справляться?

– Пока понимание не окончательное. Посмотрим, получится ли у нас усилить позиции, которые, по нашему мнению, требуют доукомплектованности.

На сегодняшний день Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Для него эта позиции более удобная. Эраковичу на этой позиции не хватает физики, все‑таки он центральный защитник.

Если брать схему с четырьмя защитниками, то у Мантуан наиболее предпочтительнее.