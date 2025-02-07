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  • «Фламенго» не хочет продавать Жерсона и Уэсли «Зениту» до лета

«Фламенго» не хочет продавать Жерсона и Уэсли «Зениту» до лета

«Фламенго» наложил вето на уход полузащитника Жерсона, защитника Уэсли и других важных игроков как минимум до лета и завершения клубного чемпионата мира.

Более того, клуб из Рио-де-Жанейро намерен продлить контракт с капитаном команды Жерсоном и повысить ему зарплату.

Отмечается, что ни игрок, ни «Фламенго» не знают о предложении со стороны «Зенита», хотя по сообщениям разных источников петербуржцы предпринимают некоторые шаги.

По данным журналиста Жулио Мигела Нето, российский клуб предлагал за 27-летнего Жерсона 35 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 7,2 миллиона евро в год. По данным Sport24, за 21-летнего Уэсли «Зенит» предлагал 30 миллионов евро и бонусы в размере 8 миллионов.

  • 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
  • Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.
  • На его счету 11 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
  • Контракт 21-летнего Уэсли с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • В прошлом году бразилец провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи. В 2025-м Уэсли принял участие в 2 встречах за «Фламенго».

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Источник: Globo

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Комментарии (8)
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acor94
1738907666
Это пздц товарищи. Миллионы выброщенных денег за шлак. Уж лучше без чемпионства остаться, чем такой ценой. Нет защитника? Верни Адамова, нахера 5 млн отдали за него, пусть отрабатывает здоровьем. Центра нет? Неужели, верните молодёжь, того же коваленко. С таким составом надо становиться чемпионов туров за 10 а не этот пздц.
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fakeid
1738910109
ещё раз: про жерсона 100% утятина. ему скоро 28, потом хер продашь, а вложено будет немало. ладно, если не про деньги - то он совершенно НЕ НУЖЕН зениту при живом венделе и салазаре (надеюсь, уже сегодня объявят о подписании, раз он в расположении клуба находится). даже этих двух хер пойми как разместить на поле одновременно, нафига нам третий? газпром ещё не настолько сошёл с ума, чтобы выбрасывать 35 за лавочника, или сажать туда того же вендела, которого удалось сохранить до лета, чтобы он помог взять чемпионство на 100-летие. в любой непонятной ситуации агенты приплетают зенит, чтобы повысить ценник. но тут точно утка.
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