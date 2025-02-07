«Фламенго» не хочет продавать Жерсона и Уэсли «Зениту» до лета

«Фламенго» наложил вето на уход полузащитника Жерсона, защитника Уэсли и других важных игроков как минимум до лета и завершения клубного чемпионата мира.

Более того, клуб из Рио-де-Жанейро намерен продлить контракт с капитаном команды Жерсоном и повысить ему зарплату.

Отмечается, что ни игрок, ни «Фламенго» не знают о предложении со стороны «Зенита», хотя по сообщениям разных источников петербуржцы предпринимают некоторые шаги.

По данным журналиста Жулио Мигела Нето, российский клуб предлагал за 27-летнего Жерсона 35 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 7,2 миллиона евро в год. По данным Sport24, за 21-летнего Уэсли «Зенит» предлагал 30 миллионов евро и бонусы в размере 8 миллионов.