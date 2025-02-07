«Фламенго» не хочет продавать Жерсона и Уэсли «Зениту» до лета

«Фламенго» наложил вето на уход полузащитника Жерсона, защитника Уэсли и других важных игроков как минимум до лета и завершения клубного чемпионата мира.
Более того, клуб из Рио-де-Жанейро намерен продлить контракт с капитаном команды Жерсоном и повысить ему зарплату.
Отмечается, что ни игрок, ни «Фламенго» не знают о предложении со стороны «Зенита», хотя по сообщениям разных источников петербуржцы предпринимают некоторые шаги.
По данным журналиста Жулио Мигела Нето, российский клуб предлагал за 27-летнего Жерсона 35 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 7,2 миллиона евро в год. По данным Sport24, за 21-летнего Уэсли «Зенит» предлагал 30 миллионов евро и бонусы в размере 8 миллионов.
- 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
- Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.
- На его счету 11 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
- Контракт 21-летнего Уэсли с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
- В прошлом году бразилец провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи. В 2025-м Уэсли принял участие в 2 встречах за «Фламенго».