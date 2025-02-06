Раскрыто местонахождение Салазара, чей трансфер в «Зенит» срывается

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что трансфер Родриго Салазара из «Браги» срывается.
По словам Медведева, все хорошо и игрок в расположении «Зенита» в ОАЭ.
– Сообщают, что «Брага» отказалась продавать Салазара «Зениту». Сделка отменяется?
– Типун вам на язык.
– Правда ли, что игрок уже в расположении «Зенита»?
– Правда.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.