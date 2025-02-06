Раскрыто местонахождение Салазара, чей трансфер в «Зенит» срывается

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что трансфер Родриго Салазара из «Браги» срывается.

По словам Медведева, все хорошо и игрок в расположении «Зенита» в ОАЭ.

– Сообщают, что «Брага» отказалась продавать Салазара «Зениту». Сделка отменяется?

– Типун вам на язык.

– Правда ли, что игрок уже в расположении «Зенита»?

– Правда.