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  • Раскрыто местонахождение Салазара, чей трансфер в «Зенит» срывается

Раскрыто местонахождение Салазара, чей трансфер в «Зенит» срывается

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что трансфер Родриго Салазара из «Браги» срывается.

По словам Медведева, все хорошо и игрок в расположении «Зенита» в ОАЭ.

– Сообщают, что «Брага» отказалась продавать Салазара «Зениту». Сделка отменяется?

– Типун вам на язык.

– Правда ли, что игрок уже в расположении «Зенита»?

– Правда.

  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.02.2025 19:47
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Комментарии (8)
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...короче
1738860695
...Ведмедь Салазара в берлогу заволок)...
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fakeid
1738861596
черданцев с журавелем позавчера верещали во время игры с цска, что салазар смотрит матч с трибуны, они его опознали на стадионе. т.е., он прилетел в эмираты. не просто же так, футбол посмотреть. это нельзя назвать официальной инфой, но определённые выводы можно было сделать из их слов. а вот теперь максимально официальный представитель зенита подтвердил. ну что, верим, что он наш? я бы ещё сразу ему и паспорт выдал бы, чтобы в тарасятнике максимально полыхнуло, гы-гы)
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Semenycch
1738862159
Сайт провокаторов! В первоисточнике статья называется Медведев подтвердил, что Саласар находится в расположении «Зенита»!
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Спартачище
1738863114
Очередной уголек кидает болотных миньенеджеров Жалкий клуп
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Прокс
1738907858
Статейка хряка Рабинера,а вдруг свиноботам повезёт и он в Срамтак перейдёт!!! Не повезло Москва швея!!!
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