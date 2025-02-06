«Брагу» не устроили гарантии «Зенита» по оплате трансфера Салазара

Переход 25-летнего полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит», скорее всего, не состоится.

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В «Браге» боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», – сообщил источник.

Сообщается, что португальский клуб вышел из переговоров.