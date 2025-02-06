«Брагу» не устроили гарантии «Зенита» по оплате трансфера Салазара

Переход 25-летнего полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит», скорее всего, не состоится.
«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В «Браге» боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», – сообщил источник.
Сообщается, что португальский клуб вышел из переговоров.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.