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  • «Брагу» не устроили гарантии «Зенита» по оплате трансфера Салазара

«Брагу» не устроили гарантии «Зенита» по оплате трансфера Салазара

Переход 25-летнего полузащитника Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит», скорее всего, не состоится.

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В «Браге» боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», – сообщил источник.

Сообщается, что португальский клуб вышел из переговоров.

  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»

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06.02.2025 15:25
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Комментарии (9)
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lek!
1738846502
Печально , упущение для РПЛ. Надо кому нибудь другому попытаться .
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bashnat013
1738846954
Отличная новость что хоть деньги в стране останутся надо и на русских ребят для Газпрома поднять ставку от 30 млн фунтов
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ScarlettOgusania
1738847647
терзают смутные сомнения - не по той же самой ли причине Кахагао отказался продолжать переговоры по трансферу Салазара в Спартак..? поэтому переключились на более вероятные варианты по трансферам из Европы...)
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BarStep
1738850750
Отговорки… Там что-то другое, если источник не пидит
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alefreddy
1738852339
придется умножать
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Каратель помойников
1738854609
Перевели бы в крипте,на месте обналичили и делов
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