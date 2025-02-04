Потенциальный новичок «Зенита» посетил матч с ЦСКА

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар был замечен на игре 2-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

Потенциальный новичок петербургской команды следил за матчем, находясь на трибунах.

Сообщалось, что его трансфер уже согласован за 15+5 миллионов евро.