Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Потенциальный новичок «Зенита» посетил матч с ЦСКА

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар был замечен на игре 2-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

Потенциальный новичок петербургской команды следил за матчем, находясь на трибунах.

Сообщалось, что его трансфер уже согласован за 15+5 миллионов евро.

  • На Салазара претендовал «Спартак».
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • В составе «Браги» хавбек провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
  • Ранее он выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.

Новости по теме
Стало известно, чего добивается «Брага» в переговорах с «Зенитом» по Салазару 3
Раскрыто местонахождение Салазара, чей трансфер в «Зенит» срывается 8
«Брагу» не устроили гарантии «Зенита» по оплате трансфера Салазара 9
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 22:10
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738698279
FCSpartakM - ну а на это ты что скажешь? я про стоимость для зенита. и твои же слова о бонусах.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 