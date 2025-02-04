Потенциальный новичок «Зенита» посетил матч с ЦСКА

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар был замечен на игре 2-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.
Потенциальный новичок петербургской команды следил за матчем, находясь на трибунах.
Сообщалось, что его трансфер уже согласован за 15+5 миллионов евро.
- На Салазара претендовал «Спартак».
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
- В составе «Браги» хавбек провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
- Ранее он выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.