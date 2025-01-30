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  • Арестованный экс-вице-президент РФС оказался гражданином Мексики

Арестованный экс-вице-президент РФС оказался гражданином Мексики

Известны подробности разбирательства в отношении бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина.

«Анохин – гражданин Мексики. Об этом во время суда сообщили следователи. Также у него вид на жительство Черногории», – написал источник.

  • Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
  • Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
  • Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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