Арестованный экс-вице-президент РФС оказался гражданином Мексики

Известны подробности разбирательства в отношении бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина.
«Анохин – гражданин Мексики. Об этом во время суда сообщили следователи. Также у него вид на жительство Черногории», – написал источник.
- Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
- Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
- Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.