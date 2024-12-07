Вратарь Песьяков сделал голевой пас в матче против «Ростова»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков отдал голевой пас на вингера Ивана Олейникова, забившего мяч в ворота «Ростова» на 32-й минуте гостевого матча 18-го тура РПЛ.
Песьяков стал четвертым голкипером в нынешнем сезоне РПЛ, отметившимся результативным действием.
Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук забил мяч, а голевые передачи отдали голкиперы Гиорги Шелия («Ахмат») и Никита Медведев («Пари НН»).
- Первый тайм завершился ничьей 1:1.
- 35-летний Песьяков играл за «Ростов» в 2012 и 2017–2024 годах.