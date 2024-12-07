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    • Вратарь Песьяков сделал голевой пас в матче против «Ростова»

    Вратарь Песьяков сделал голевой пас в матче против «Ростова»

    Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков отдал голевой пас на вингера Ивана Олейникова, забившего мяч в ворота «Ростова» на 32-й минуте гостевого матча 18-го тура РПЛ.

    Песьяков стал четвертым голкипером в нынешнем сезоне РПЛ, отметившимся результативным действием.

    Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук забил мяч, а голевые передачи отдали голкиперы Гиорги Шелия («Ахмат») и Никита Медведев («Пари НН»).

    • Первый тайм завершился ничьей 1:1.
    • 35-летний Песьяков играл за «Ростов» в 2012 и 2017–2024 годах.

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    Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

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    07.12.2024 17:39
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