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    • Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Динамо»: 2 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Динамо»: 2 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Динамо». Игра состоится 2 декабря, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Шелия, Адамов, Тодорович, Ибишев, Гандри, Уткин, Исмаэль, Садулаев, Камило, Самородов, Кардосо.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    «Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Кутицкий, Даса, Фомин, Чавес, Артур, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 18:04
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733152413
    "Динамо" страшно утомилось от сложного некомфортного трансфера и проиграет сенсационно.Но это не точно.
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    neim
    1733153332
    Жду хорошей игры и крупной победы Динамо. Отступать некуда, впереди Спартак, а сзади ЦСКА. И это точно !
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