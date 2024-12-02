Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Динамо». Игра состоится 2 декабря, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Тодорович, Ибишев, Гандри, Уткин, Исмаэль, Садулаев, Камило, Самородов, Кардосо.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Кутицкий, Даса, Фомин, Чавес, Артур, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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