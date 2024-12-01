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    Артига объяснил вторую победу над «Локомотивом»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига после гостевой встречи 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) поблагодарил своих подопечных за превосходный матч.

    – В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.

    Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с «Динамо», нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.

    – Как самочувствие Хосонова? Как его травма повлияла на ход игры?

    – Это немного нарушило планы, потому что когда мы используем слот для замены, это отражается на игре. Мы рассчитывали использовать его во втором тайме. Но пришлось делать это быстрее. В итоге получилось всe хорошо.

    – Вторая победа над «Локомотивом». Чем это можно объяснить?

    – Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 18:11
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