Артига объяснил вторую победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига после гостевой встречи 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) поблагодарил своих подопечных за превосходный матч.

– В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.

Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с «Динамо», нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.

– Как самочувствие Хосонова? Как его травма повлияла на ход игры?

– Это немного нарушило планы, потому что когда мы используем слот для замены, это отражается на игре. Мы рассчитывали использовать его во втором тайме. Но пришлось делать это быстрее. В итоге получилось всe хорошо.

– Вторая победа над «Локомотивом». Чем это можно объяснить?

– Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре.

Голы у «Химок» забили Антон Заболотный (17-я минута), Зелимхан Бакаев (32-я) и Лукас Вера (66-я). У «Локомотива» отличился Владислав Сарвели (29-я).

«Химки» занимают в РПЛ 12-е место с 16 очками после 17 матчей. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами.

19 октября подмосковный клуб победил красно-зеленых в 12-м туре РПЛ со счетом 2:0.

В следующей игре «Химки» в гостях сыграют с «Динамо» 8 декабря. Начало в 14:00 мск.

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