Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» против «Ахмата». Игра состоится 24 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Швец, Гандри, Жиров, Адамов, Камило, Исмаэл, Садулаев, Уткин, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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