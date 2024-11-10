Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Акроном» (4:0) в матче 15-го тура РПЛ рассказал о планах команды на ноябрьскую паузу для игр сборных.

– Еще до матча я говорил, что «Спартак» готов. Поражение в кубковом матче с «Ростовом» нисколько не повлияло на команду, потому что знали, что по содержанию игры у нас там было всe хорошо.

В матче с «Акроном» мы увидели подтверждение этому. С первой до последней минуты ребята показали отличное отношение и правильно всe делали, во всех фазах они были молодцами.

– Есть такое выражение, что победный состав не меняют. Как теперь быть запасным футболистам «Спартака» с учетом того, как играет основа?

– Не знаю, кто будет в стартовом составе «Спартака» в следующем матче. У нас есть два десятка футболистов, которыми я очень доволен. Посмотрим. Хочу отметить, что все футболисты «Спартака» прекрасно отреагировали на те решения, которые я принимал.

– Какие планы на паузу на матчи сборных?

– В первые несколько дней будет важно полностью отдохнуть, чтобы подготовиться к финальному рывку до декабря. Я не сторонник того, чтобы проводить товарищеские матчи по ходу сезона, мне это не нравится. Но мы посмотрим, когда вернемся к работе, будем думать над этим.

Голы у красно-белых в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов