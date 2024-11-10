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    • Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

    Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Акроном» (4:0) в матче 15-го тура РПЛ рассказал о планах команды на ноябрьскую паузу для игр сборных.

    – Еще до матча я говорил, что «Спартак» готов. Поражение в кубковом матче с «Ростовом» нисколько не повлияло на команду, потому что знали, что по содержанию игры у нас там было всe хорошо.

    В матче с «Акроном» мы увидели подтверждение этому. С первой до последней минуты ребята показали отличное отношение и правильно всe делали, во всех фазах они были молодцами.

    – Есть такое выражение, что победный состав не меняют. Как теперь быть запасным футболистам «Спартака» с учетом того, как играет основа?

    – Не знаю, кто будет в стартовом составе «Спартака» в следующем матче. У нас есть два десятка футболистов, которыми я очень доволен. Посмотрим. Хочу отметить, что все футболисты «Спартака» прекрасно отреагировали на те решения, которые я принимал.

    – Какие планы на паузу на матчи сборных?

    – В первые несколько дней будет важно полностью отдохнуть, чтобы подготовиться к финальному рывку до декабря. Я не сторонник того, чтобы проводить товарищеские матчи по ходу сезона, мне это не нравится. Но мы посмотрим, когда вернемся к работе, будем думать над этим.

    • Голы у красно-белых в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.
    • Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 18:13
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1731254724
    Ну и хорошо. Отдыхайте.
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    Cleaner
    1731255499
    Станкович: - Спартак лучший клуб Европы! Спартак - чемпион! Мы порвем любого соперника. Спартак выиграл бы Лигу Чемпионов! Бла. Бла. Блаблабла...)))
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    WE ARE FOR PETER
    1731266299
    Договорняк
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