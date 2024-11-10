Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Швец, Уткин, Исмаэл, Садулаев, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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