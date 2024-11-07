Состав молодежной сборной России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.
В команду U21 вызваны 25 футболистов.
Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»);
Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо»), Юрий Коледин («Торпедо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Матвей Лукин (ЦСКА), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Матвей Бардачев («Урал»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»);
Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»);
Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Торпедо»), Кирилл Никишин («Балтика»).
- Российская молодежка проведет 3 товарищеских матча в ноябре.
- Сборная сыграет с «Флуминенсе» U21 (14 ноября), «Ботафого» U23 (16 ноября) и «Сан-Кристованом» (18 ноября).
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