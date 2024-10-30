Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев высказался о возможности поставить «автобус» в матче махачкалинского «Динамо» с «Зенитом»

Гаджиев высказался о возможности поставить «автобус» в матче махачкалинского «Динамо» с «Зенитом»

30 октября 2024, 08:07
5

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев сказал, будут ли махачкалинцы обороняться всей командой в гостевом матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Чего не хватает махачкалинцам в атаке сейчас?

– В атаке не хватает взаимопонимания некоторых игроков, которые не так давно друг с другом играют. Например, Джавад, Хуссем или Агаларов, который тоже недавно пришел. Но в целом, мне кажется, что динамика незначительная, правда, но есть. Но это про атаку мы говорим.

– Дальше выезд в Петербург. «Динамо» будет всей командой обороняться или попытается сыграть иначе?

– Мне уже задавали вопрос, слушаю ли я комментаторов [людей, говорящих о футболе]? Карпин сказал, что он не слушает комментаторов. Я говорю, что Карпин по своей квалификации заметно сильнее любого комментатора. А по-другому и не может быть.

И комментаторы в своих оценках очень часто не точно оценивают и ситуацию, и поэтому им надо, по выражению Лобановского, которое он дал лет 30 назад, комментаторам надо говорить не категорично, а надо говорить «мне так кажется» или «я так думаю». Когда вы оцениваете какие-то действия.

Вы видели хоть одну игру, где махачкалинское «Динамо» бежало к своим воротам? Хоть одну игру, в которой «Динамо» после потери мяча на чужой половине поля, бежит на свою половину?

– Честно говоря, не могу сказать. Я не помню.

– Не можете сказать. Почему тогда у вас стоит такой вопрос? Вот надо, прежде чем вопросы задавать, надо быть готовым к ним. Вот поэтому Карпин говорит, я комментаторов не слушаю. Понимаете? Надо чуть лучше подходить к вопросам, чуть лучше готовиться к ним.

Вот тренер, например, он готовится к тренировке, он готовится к игре, он проводит игру. Ни в одной игре команда не бежала к своим воротам. Если не удалось посмотреть игру, есть еще высказывания тренеров.

Вот тренеры, например, московского «Спартака», «Краснодара», московского «Динамо», «Крыльев Советов», еще играли с ЦСКА. Послушайте их. Ни один из них не говорит ни про «автобусы», ни про что другое.

– «Зенит» – чемпион последних шести лет.

– Вот там другое дело. «Зенит», как более сильная команда, может заставить своей игрой опускаться команду к своей штрафной площадке. И это должна делать любая команда. Любая. Любую команду возьмите в Европе: «Реал», «Барселона», «Атлетико»… Это испанские команды.

Английские клубы, любую команду возьмите. В тех случаях, когда команда обороняется, она обязательно обороняется всей командой. В тех случаях, когда команда атакует, если не удалась быстрая атака, они тоже атакуют всей командой.

Поэтому «автобус», он должен быть. Но он должен быть и у одних ворот, и у других ворот. Если позволяет мастерство. Если мастерство не позволяет, если мастерства не хватает, тогда вы слишком рано теряете мяч, не успеваете доходить до ворот соперников.

Махачкалинское «Динамо» изначально, уже три года играет с высоким прессингом. Постоянно, в любой игре, вне зависимости от соперника. Понимаете?

Соперник переигрывает, заставляет обороняться, все команды отходят назад. Обороняемся, отнимаем мяч, идем вперед. Если дошли до ворот соперника, там же потеряли мяч, там же обороняемся. Так и надо играть, так построен современный футбол.

  • Игра 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо Мх» пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 мск.
  • Махачкалинская команда занимает последнее место в лиге по числу забитых мячей (6) и четвертое по числу пропущенных (11).
  • Петербуржцы лидируют по обоим показателям с 29 забитыми и 5 пропущенными.
  • В турнирной таблице «Зенит» идет вторым с 30 очками, «Динамо Мх» – 11-м с 12 баллами.

Еще по теме:
Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в матче «Зенит» – «Динамо Мх» 7
Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо» 15
Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ 8
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1730270798
думаю Зенит и здесь потеряет очки
Ответить
subbotaspartak
1730271836
Входит Гаджи Гаджиев в раж, Выставляет весь гараж...
Ответить
Cleaner
1730277646
У махачкалинского Динамо в игре с Зенитом нет другого варианта, кроме как поставить автобус. Это единственный шанс махачкалинцев на хороший результат...
Ответить
Борис34684
1730280904
Латиноамериканские гастарбайтеры зенита очень не любят прессинг, что не раз доказал Локо.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+