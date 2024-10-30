Гаджиев высказался о возможности поставить «автобус» в матче махачкалинского «Динамо» с «Зенитом»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев сказал, будут ли махачкалинцы обороняться всей командой в гостевом матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Чего не хватает махачкалинцам в атаке сейчас?

– В атаке не хватает взаимопонимания некоторых игроков, которые не так давно друг с другом играют. Например, Джавад, Хуссем или Агаларов, который тоже недавно пришел. Но в целом, мне кажется, что динамика незначительная, правда, но есть. Но это про атаку мы говорим.

– Дальше выезд в Петербург. «Динамо» будет всей командой обороняться или попытается сыграть иначе?

– Мне уже задавали вопрос, слушаю ли я комментаторов [людей, говорящих о футболе]? Карпин сказал, что он не слушает комментаторов. Я говорю, что Карпин по своей квалификации заметно сильнее любого комментатора. А по-другому и не может быть.

И комментаторы в своих оценках очень часто не точно оценивают и ситуацию, и поэтому им надо, по выражению Лобановского, которое он дал лет 30 назад, комментаторам надо говорить не категорично, а надо говорить «мне так кажется» или «я так думаю». Когда вы оцениваете какие-то действия.

Вы видели хоть одну игру, где махачкалинское «Динамо» бежало к своим воротам? Хоть одну игру, в которой «Динамо» после потери мяча на чужой половине поля, бежит на свою половину?

– Честно говоря, не могу сказать. Я не помню.

– Не можете сказать. Почему тогда у вас стоит такой вопрос? Вот надо, прежде чем вопросы задавать, надо быть готовым к ним. Вот поэтому Карпин говорит, я комментаторов не слушаю. Понимаете? Надо чуть лучше подходить к вопросам, чуть лучше готовиться к ним.

Вот тренер, например, он готовится к тренировке, он готовится к игре, он проводит игру. Ни в одной игре команда не бежала к своим воротам. Если не удалось посмотреть игру, есть еще высказывания тренеров.

Вот тренеры, например, московского «Спартака», «Краснодара», московского «Динамо», «Крыльев Советов», еще играли с ЦСКА. Послушайте их. Ни один из них не говорит ни про «автобусы», ни про что другое.

– «Зенит» – чемпион последних шести лет.

– Вот там другое дело. «Зенит», как более сильная команда, может заставить своей игрой опускаться команду к своей штрафной площадке. И это должна делать любая команда. Любая. Любую команду возьмите в Европе: «Реал», «Барселона», «Атлетико»… Это испанские команды.

Английские клубы, любую команду возьмите. В тех случаях, когда команда обороняется, она обязательно обороняется всей командой. В тех случаях, когда команда атакует, если не удалась быстрая атака, они тоже атакуют всей командой.

Поэтому «автобус», он должен быть. Но он должен быть и у одних ворот, и у других ворот. Если позволяет мастерство. Если мастерство не позволяет, если мастерства не хватает, тогда вы слишком рано теряете мяч, не успеваете доходить до ворот соперников.

Махачкалинское «Динамо» изначально, уже три года играет с высоким прессингом. Постоянно, в любой игре, вне зависимости от соперника. Понимаете?

Соперник переигрывает, заставляет обороняться, все команды отходят назад. Обороняемся, отнимаем мяч, идем вперед. Если дошли до ворот соперника, там же потеряли мяч, там же обороняемся. Так и надо играть, так построен современный футбол.