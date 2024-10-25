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    Пьянич назвал клуб РПЛ, где мог оказаться до ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сообщил, что мог оказаться в «Зените».

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

    – Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? В 2013 году писали про интерес «Зенита».

    – Да, мне даже звонил Лучано Спаллетти. Лучано очень хотел меня видеть в «Зените». Тогда они отправили великолепное предложение. «Зенит» был большим клубом, играл в еврокубках, за него выступали отличные футболисты. Но в то же время я хотел провести еще несколько лет в Италии. Для моего развития лучшим вариантом было остаться в «Роме». Ведь я хотел играть за лучшие клубы мира.

    Затем у меня появился вариант с «ПСЖ». Им я отказал. Плюс «Рома» не дала согласия на трансфер. А в 2016-м перешел в «Ювентус». [Там] «ПСЖ» вновь заинтересовались мной, но снова последовал отказ. Потом «Барселона» – тоже отказ. Лишь после четырех лет в «Ювентусе» я наконец согласился на трансфер.

    – Как можно отказать «ПСЖ» с их деньгами?

    – «ПСЖ» стал первым клубом, который пришел за мной, когда я был в «Роме». Они сказали, что сделают все возможное, чтобы забрать меня. Но однажды позвонил директор клуба: «Не отпущу тебя даже за 60 миллионов». Я согласился – в то время у меня многое получалось. Я был счастлив. Так что деньги не играли роли.

    Спустя два года «ПСЖ» вернулся с новым предложением. Но их опередил «Ювентус». Я ударил по рукам с туринцами – и уже после последовал звонок из Парижа. Они сказали, что хотят организовать мой переход, на что я ответил, что уже дал слово «Юве».

    Конечно, выбор был непростым, но я сделал его. Оказался в большом клубе с богатой историей. С «Ювентусом» мы дошли до финала Лиги чемпионов, четыре раза выиграли серию А, столько же раз меня включали в команду сезона. Я играл с лучшими футболистами мира и считаю, что не ошибся.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    FWSPM
    1729850313
    Играл с лучшими футболистами мира а теперь будешь играть с секу койта
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