РПЛ. «Динамо» разгромило «Рубин» в Нижнем Новгороде (4:0)

«Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

В первом тайме москвичи забили два гола с пенальти. Отличились Константин Тюкавин и Артур Гомес. После перерыва «Динамо» забило два мяча с игры. Голы на счету Фабиана Бальбуэна и Ярослава Гладышева.

«Динамо» занимает 5-е место в РПЛ с 23 очками после 12 туров. «Рубин» идет 7-м с 15 баллами.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 4 (с пенальти); 0:2 – Гомес, 38 (с пенальти); 0:3 – Бальбуэна, 62; 0:4 – Гладышев, 88.

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