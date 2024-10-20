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    РПЛ. «Динамо» разгромило «Рубин» в Нижнем Новгороде (4:0)

    «Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

    В первом тайме москвичи забили два гола с пенальти. Отличились Константин Тюкавин и Артур Гомес. После перерыва «Динамо» забило два мяча с игры. Голы на счету Фабиана Бальбуэна и Ярослава Гладышева.

    «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ с 23 очками после 12 туров. «Рубин» идет 7-м с 15 баллами.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 4 (с пенальти); 0:2 – Гомес, 38 (с пенальти); 0:3 – Бальбуэна, 62; 0:4 – Гладышев, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.10.2024 20:58
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    Комментарии (11)
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    alex1951
    1729447367
    Всех динамиков с важной и нужной победой! Правильной дорогой идете товарищи! Мы опять в обойме!
    Ответить
    fakeid
    1729447515
    первый пеналь, конечно, левый, но в общем не сказался сильно на игре. вопрос в другом: какого хера рубин из-за саммита брикс был вынужден покинуть казань и играть на нейтральном поле?
    Ответить
    vvv123
    1729448683
    Динама-панама без пенальти не может никак!
    Ответить
    Awaydays
    1729450579
    Мало, мало пенальти, Тюкавин на рекорд же идёт, "лучший" нап России.
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    FWSPM
    1729451161
    Почему то рубин очень напоминает Спартак...все так же максимально безтолково что у чужих ворот что у своих. Не зря соседи по таблице
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    Алим Терек
    1729454475
    сказалось отсутствие ряда игроков Рубина,особенно,Даку,от него зависит 90 проц.игры казанцев
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